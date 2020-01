Cum a încercat un profesor să rămână director de școală: „Te doare capul!”

09:10

HOROSCOP DRAGOSTE. Iata horoscopul saptamanal 20-26 ianuarie 2020; in fiecare an, Soarele calatoreste prin cele 12 zodii si primim oportunitati diferite de explorat, in functie de energia zodiei ce il gazduieste. Incepand din aceasta saptamana, chiar de la inceput, pentru urmatoarele 4 saptamani, Soarele se va plimba prin semnul de aer Varsator (in ciuda confuziei data de simbolul sau ce prezinta un vas de apa, este semn de aer!).