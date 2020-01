Guran: Nu am salariu de la USR. Din ce se va întreţine fostul viitor: „Nu sunt bogat, am nişte rezerve...”

„Nu sunt bogat, am nişte rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez şi eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”, a declarat Moise Guran, la Digi 24. El a adăugat că se va angaja atunci când se vor termina rezervele, peste vreun an sau mai mult „în funcţie de cheltuieli”. Referitor la planurile sale pe plan politic, fostul jurnalist a spus că vrea „să negocieze lucruri”. „Sunt un idealist care a ales un partid de idealişti şi care vor să schimbe lumea venind cu un mod cu totu...

