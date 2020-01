O elevă s-a fotografiat îmbrăcată sumar, cu o armă în mână, la Mănăstirea Ciolanu

11:30

„Nu sunt bogat, am nişte rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez şi eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”, a declarat Moise Guran, la Digi 24. El a adăugat că se va angaja atunci când se vor termina rezervele, peste vreun an sau mai mult „în funcţie de cheltuieli”. Referitor la planurile sale pe plan politic, fostul jurnalist a spus că vrea „să negocieze lucruri”. „Sunt un idealist care a ales un partid de idealişti şi care vor să schimbe lumea venind cu un mod cu totu...