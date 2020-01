Mădălin Ionescu, declarații tulburătoare după ce a văzut imaginile cu soția lui devastată la Survivor România

08:30

Banca Națională a României a oferit ultimele informații cu privire la valoarea pe care o au astăzi, 21 ianuarie, monedele. Potrivit datelor afișate de cursul interbancar în această dimineață, monedele au suferit modificări si, spre deosebire de ziua de ieri, atât euro și dolarul, cât și lira sterlină, sunt în creștere.