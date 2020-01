EXCLUSIV // VIDEO Ionuț Stroe a găsit vinovații cazurilor de dopaj: "Problema e la nivelul antrenorilor și sportivilor care încearcă în mod evident să trișeze!"

09:40

Delonte West, fost jucător din NBA, acum în vârstă de 36 de ani, a ajuns pe drumuri, falit și homeless. West a evoluat timp de 8 ani în NBA.În toată cariera, Delonte West a câștigat 16.5 milioane de dolari.Pe twitter au apărut imagini groaznice, în timp ce fostul jucător de la Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks este bătut pe străzile din Washington, conform clutchpoints.com!Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. ...