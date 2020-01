SIMONA HALEP, turul 2 la Australian Open | VIDEO Simona, prima reacție după victoria de la Australian Open: „Mă doare încheietura”

12:30

Simona Halep (3 WTA, 28 de ani) s-a calificat în turul 2 al turneului de la Australian Open, victorie cu americanca Jennifer Brady (48 WTA, 24 de ani) scor 7-6(5), 6-1. (Detalii AICI)După meci, la interviul acordat lui Alex Corretja, Simona Halep a fost extrem de relaxată și chiar a glumit cu acesta. „ Am spus că va fi un meci greu pentru că am jucat cu ea anul trecut. În plus, aici orice meci e greu. A trebuit să fiu concentrată. ...