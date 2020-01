Cazul elevilor intoxicaţi la Liceul German din Arad: Toxicologii exclud legătura cu deratizarea

14:10

Mesajul organizatorilor de la A.O. după victoria lui Halep: Pur şi simplu superb Simona Halep a făcut un meci mare în primul tur de la Australian Open. Prestaţia i-a impresionat şi pe organizatorii Marelui Şlem, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivei noastre. "To be in the second round, it's a very nice feeling to play here in Australia" - @Simona_Halep • #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/3b9Cu8d5rd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020 La câteva minute de la final...