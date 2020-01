Când va avea loc următorul meci al Soranei Cîrstea de la Australian Open

15:10

Ieri s-au împlinit 6 ani de la tragedia aviatică din Munții Apuseni, în urma căreia pilotul Adrian Iovan și-a pierdut viața. Din 2014, în fiecare an, fosta lui soție, Romanița, împreună cu fiul lor, Albert, ajung la locul accidentului, unde are loc parastasul. An de an, înainte de ziua nefastă de 20 ianuarie, creatoarea de […]