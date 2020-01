Tânărul care i-a tăiat unui bărbat capul cu drujba, condamnat la închisoare pe viață

12:40

Un bărbat din orașul Tecuci, județul Galați, este anchetat de polițiști după ce și-a bătut bunica în vârstă de 87 de ani, din cauză că femeia a refuzat să-i dea bani să joace la păcănele. Scandalul s-a produs într-un apartament din orașul Tecuci, iar cei care au sunat la 112 au fost vecinii, speriați de […] The post Un tânăr din Tecuci și-a bătut bunica de 87 de ani pentru a obține bani să joace la păcănele appeared first on Cancan.ro.