Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2020. Vărsătorii sunt energici și plini de viață

13:50

Nicolae Acciarri, neorochirurg la spitalul Bellarria din Bologna, a oferit informații sumbre cu privire la starea de sănătate a lui Michael Schumacher. În continuare, starea fostului pilot este gravă, iar acesta a ajuns de nerecunoscut. „Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este foarte tare deteriorată şi degradată. Imaginea sa este foarte diferită faţă de […] The post Noi informații despre starea lui Michael Schumacher. Un celebru neurochirug a ruptă tăcerea! “Imaginea sa este…” appeared first on Cancan.ro.