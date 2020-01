Ministrul Transporturilor a făcut anunțul! Când se deschide metroul din Drumul Taberei

14:30

După cinci zile de căutări disperate pe munte, cu zeci de salvamontiști mobilizați și intervenția unui elicopter, a fost găsit, în urmă cu puțin timp, bărbatul din Bușteni care, vineri, a sunat la 112 și a cerut ajutor. Din păcate, nu mai este în viață. Trupul va fi recuperat abia mâine. (VEZI ȘI: AMĂNUNTE CUTREMURĂTOARE DESPRE […] The post Bărbatul dispărut în Bucegi, găsit fără viață după cinci zile. Va fi recuperat abia mâine appeared first on Cancan.ro.