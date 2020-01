Cîţu pe Facebook: Structura cheltuielilor companiilor administrate de Gabriela Firea - se plătesc salarii şi atât

20:50

Circa 200 de persoane din Craiova reprezentând societatea civilă au votat marţi, la finalul unei dezbateri publice cu tema "Tehnologia 5G, de la promisiuni la riscuri globale", care a durat circa patru ore, împotriva implementării acestei tehnologii în oraşul lor, "pentru Craiova liberă de 5G".În cadrul dezbaterii publice organizată de Facultatea de Agronomie a Universităţii din Craiova şi Asociaţia Civică pentru Viaţă (ACpV), la care au participat medici, biochimişti, fizicieni, ingineri, jurişti, sociologi, economişti, teologi, au fost prezentate avantajele şi dezavantajele acestei tehnologii, vorbitorii subliniind că cetăţenii trebuie să fie cei care iau decizia implementării acestei tehnologii, şi nu autorităţile sau clasa politică."Am decis să organizăm această dezbatere pentru că astăzi bate la uşă o tehnologie care este foarte promiţătoare, în special pentru tineri, este vorba de tehnologia 5G, care se referă la comunicaţiile wireless, însă întotdeauna trebuie să vedem beneficiile versus riscuri. Această acţiune este o premieră naţională, pentru că nu s-au făcut dezbateri publice pe acest subiect, din păcate. Am participat anul trecut la o încercare de dezbatere pe această temă la Ministerul Comunicaţiilor, la care, din nefericire, nu li s-a permis oamenilor care se înscriseseră pe listă să participe (...). Noi urmăm exemplul comunităţii ştiinţifice internaţionale, a cărei iniţiativă a fost să se abordeze acest subiect din perspectiva ştiinţei şi aici participă medici, profesori universitari cu studii în biochimie, pentru că acestea sunt ştiinţele care trebuie să spună da sau nu pentru această tehnologie, pentru că noi trebuie să vedem în primul rând efectele asupra sănătăţii. Comunitatea ştiinţifică internaţională a protestat împotriva acestei tehnologii, sunt foarte multe studii care arată că radiaţiile electromagnetice sunt nocive", a afirmat preşedinta ACpV, conf. univ. dr. Luminiţa Simoiu, de la Facultatea de Chimie a Universităţii din Craiova.Potrivit acesteia, nici la Academia Română nu a fost solicitat un punct de vedere privind această tehnologie. "Am decis să cerem noi un punct de vedere Academiei Române pe această temă, pentru că este normal să fie consultată comunitatea academică la cel mai înalt nivel înainte de a fi luate deciziile de acordarea licenţelor de funcţionare, de implementare a aceste tehnologii în România, pentru că vorbim despre spaţiul public", a subliniat Simoiu.Preşedinta Societăţii de Medicină de Familie din Dolj, dr. Adriana Dogaru, a afirmat că în literatura de specialitate există simptome asociate radiaţiilor electromagnetice cum ar fi sângerările nazale, dureri ale extremităţii cefalice, ale globilor oculari, retrosternale, greaţă, oboseală, hiperactivitate, anxietate, depresie, spasme musculare, stări de vomă, tinitus, ameţeli, tulburări de somn, dislexie, tulburări de atenţie şi memorie, tulburări de vedere, de auz şi simptome asemănătoare gripei."Acestea sunt cele mai frecvente simptome asociate tehnologiei 4G. 5G este mult mai rea decât 4G. Ca efecte asupra organismului uman care sunt deja demonstrate, tehnologia aceasta alterează genele, metabolismul, dezvoltarea celulelor stem, favorizează apariţia diferitelor tipuri de cancer, în special la nivel cerebral, leucemiile, favorizează apariţia bolilor cardio-vasculare, deficienţe cognitive, distrugerea ADN-ului celular, creşterea nivelului de radicali liberi şi stresului oxidativ, determină deficienţă de memorie, avort spontan, afecţiuni neurologice, obezitate, diabet, deprecierea sistemului imunitar, alergii, efecte termice la nivelul pielii, iar la copii - autism, ADHC şi astm", a menţionat dr. Dogaru.Ea a prezentat două cazuri pe care le are la cabinet şi care sunt cauzate de folosirea tehnologiei."Sunt oameni au avut de suferit din cauza radiaţiilor electromagnetice. O pacientă în vârstă de 37 de ani, pe care am preluat-o în cabinet la vârsta de 10 ani şi care a fost atent investigată de-a lungul timpului, pentru că mama ei era extrem de grijulie ca fata ei să nu facă vreo boală, a început să aibă probleme de la vârsta de 19 ani, când s-a angajat la o mare companie de telefonie, la un call center. Deci, această fată vorbeşte cu cască de bluetooth timp de 8 ore pe zi din anul 2006. La fiecare oră are 10 minute pauză, dar nici atunci nu apucă să-şi dea acea cască jos. De-a lungul timpul a avut o serie de probleme: în 2010 a avut un avort spontan fără absolut niciun motiv vizibil, în 2012 a început o aritmie şi a intrat pe tratament cronic cu antiaritmice. Ea nu mai poate trăi fără betaloc, iar cauza de aritmie nu a fost identificată. Din 2016, face alergii greu de tratat, i se administrează hidrocortizon, care are tot felul de efecte adverse, dar altfel nu poate trece peste aceste alergii. În prezent are depresie, insomnie, a devenit dependentă de xanax şi prezintă foarte des stări gripale care nu au nicio explicaţie. Eu am încercat să o conving să îşi schimbe locul de muncă, dar refuză, pentru că este un loc de muncă bine plătit. Poate va reuşi să o convingă psihologul", a spus dr. Dogaru.Un alt caz prezentat de medicul de familie este al unui bărbat de 55 de ani care folosea permanent casca bluetooth şi care în ultimul an a prezentat o tumoră neoplazică la sistemul nervos central, invazivă şi foarte agresivă, iar după intervenţia chirurgicală, medicii i-au interzis să mai folosească telefonul mobil şi mai ales bluetoothul.Adriana Dogaru a mai spus că a terminat facultatea în 1986, iar pe timpul cursurilor nici nu a învăţat despre autism, ADHD, tiroidă autoimună, care erau boli foarte rare, dar citate în literatura de specialitate, iar în ultimii 10-15 ani a început să crească foarte mult incidenţa acestora la copii, după ce timp de 15 ani de profesie, de la terminarea facultăţii, nu a întâlnit niciun astfel de caz."Dacă dna Simoiu încearcă să prevină apariţia unor cazuri de cancer, eu mă lovesc deja de cazuri apărute şi încerc să fac ce pot, dacă se poate să îi vindec pe aceşti copii. Chiar alaltăieri am avut un băieţel de doi ani diagnosticat cu leucemie. Am cazuri de cancer la copii cu orice localizare, ca şi la adult, mai frecvente sunt cancerele de sânge, leucemiile. Ne străduim să creştem durata de supravieţuire a acestor copii, dacă se poate să ajungem la vindecare, considerăm un copil vindecat când a depăşit 10 ani de la debutul bolii. Problema este că la aceşti copii trataţi cu citostatice pot ele să producă cancer, printre alte cauze, cum sunt radiaţiile şi putem să ne aşteptăm în timp la un cancer secundar. Am impresia că părinţii copiilor nu îşi dau seama ce înseamnă o cauză principală care este iradierea. Sunt copii care vin la două luni, patru luni, cu telefonul lângă urechea lor, că doarme bine copilul dacă ascultă muzică la telefon. Vin copii care stau permanent pe telefon. Avem televizor în fiecare salon, dar nu mai contează televizorul, pentru că ei sunt cu telefoanele, cu jocuri pe telefon, cu poveşti pe telefon, cu muzică pe telefon, durata de expunere este foarte mare şi este de la vârsta cea mai fragedă. Copii care abia stau în şezut, dar butonează telefonul", a menţionat şefa compartimentului de Oncopediatrie din cadrul Spitalului de Urgenţă din Craiova, prof. univ. dr. Polixenia Stancu.Ea a adăugat că dintre tumorile solide, cele cerebrale sunt cele mai frecvente la copii, sunt greu abordabile neurochirurgical şi rămân cu consecinţe cum ar fi epilepsia, hidrocefalia."OMS confirmă că orice iradiaţie poate fi o cauză potenţială a apariţiei cancerului. Eu mă confrunt cu foarte multe trombocitomii, cu risc major pentru sănătatea copiilor, iar mamele nu vin decât cam în ultimul moment, când văd că copilul sângerează mult şi deja nu se mai ţine pe picioare. Nu există perioadă în spital să nu avem copii cu epilepsie. Tulburările pe care le au din cauza iradiaţiilor pot să fie funcţionale, adică nu găseşti ceva organic, dar există modificări ale traseelor de activitate electroencefalografice care apar. Sunt copii cu foarte multe probleme şi în ultimul timp sunt foarte multe cazuri", a spus dr. Polixenia Stancu.Conf. univ. dr. Ionel Ungureanu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, a felicitat Asociaţia Civică pentru Viaţă pentru iniţiativa de a-i determina pe oameni să încerce să înţeleagă lucrurile care se petrec în jurul lor, cu ei şi cu cei din jurul lor şi să îşi exprime o atitudine faţă de aceste realităţi."Acestea sunt atitudini pe cale de dispariţie şi de această nepăsare unii profită foarte bine. Dumneavoastră încercaţi să staţi puţin în răspăr. La nivelul fundamental este faptul că toată miza în acest fenomen este una economică, cu multe avantaje pentru unii, iar România este prima ţară în care s-a experimentat această tehnologie. Nu este pentru prima dată când oamenii politici români tratează cu atâta uşurinţă fenomenul în care, practic, îşi trădează cetăţenii care i-au ales. Şi de aceea cred că la presiunile care se vor face dinspre cercurile de afaceri care promovează această tehnologie vor ceda foarte repede. Deci, nu sunt şanse ca oamenii politici români, indiferent de partid, să se opună acestui demers. Dimpotrivă, slugărnicia noastră veche faţă de marile puteri şi lipsa de demnitate se vor manifesta din nou şi vor face tot ce vor vrea cu noi. Dar asta nu înseamnă să nu încercăm astfel de demersuri de conştientizare şi de chemare la o atitudine comunitară. După războaie, din anumite căderi, oamenii s-au ridicat, dar structura umană în componenta ei spiritual-materială nu a fost afectată. Această tehnologie a informaţiei digitale afectează omul cum nu a afectat nimic în istorie, îl afectează pe el în sine însuşi, în relaţia cu Dumnezeu şi în relaţiile cu ceilalţi", a susţinut Ionel Ungureanu.Preşedinta ACpV, Luminiţa Simoiu, a afirmat că participarea la dezbaterea de la Facultatea de Agronomie este reprezentativă pentru societatea civilă din Craiova, întrucât au fost distribuite mii de invitaţii, inclusiv autorităţilor publice, tuturor instituţiilor publice din Craiova, pentru a-şi exprima un punct de vedere, iar decizia de marţi, "Craiova, oraş liber de 5G", va fi înaintată Consiliului Local şi, potrivit legii, acesta este obligat să ţină cont. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrcă, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)