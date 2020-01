România în alertă după ce SUA a anunţat primul caz de coronavirus. Costache a cerrut un plan suplimentar de acţiune

21:40

Centrul american pentru Controlul şi Prevenirea Epidemiilor a depistat în statul american Washington un prim caz de coronavirus provenind din China. Oficialii urmează să facă un anunţ oficial marţi seară, potrivit CNN. The US Centers for Disease Control and Prevention is expected to announce this afternoon that the first case of Wuhan coronavirus has been reported in the United States, in Washington state, a federal source outside the CDC tells CNN. https://t.co/R3aPYWq3t6 — CNN (@CNN) January 2...