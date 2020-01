Tăriceanu, după ce Ciolacu a spus că ALDE e nesemnificativ: ”Cu domnul Ciolacu avem și alte probleme”

16:10

Mihai Trăistariu și-a șocat apropiații și fanii cu cea mai recentă postare făcută publică pe rețelele de socializare. Excentricul cântăreț a povestit una dintre cele mai rușinoase situații intime în care s-a aflat în perioada adolescenței. Pe lângă aceasta, el a dezvăluit și câteva experiențe haioase trăite pe vremea când mergea la școală. Mihai Trăistariu, […] The post Mihai Trăistariu, mărturii despre cea mai rușinoasă situație intimă: “În clasa a VIII-a, m-am… pe mine” appeared first on Cancan.ro.