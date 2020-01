Gheorghe Dincă trăiește în altă lume! Mesajul de după gratii: ”Am dat jos Guvernul!”

17:40

Deşi acum este cu zâmbetul pe buze, Elena Ionescu a trecut prin momente dificile. Artista s-a despărțit de tatăl băiețelului ei și nu i-a fost deloc ușor. Acum, însă, ea își dorește să fie, din nou, fericită și să își găsească jumătatea. Și-a dorit să aibă o familie fericită alături de tatăl copilului ei, însă, […] The post Elena Ionescu vrea să se recăsătorească: ”Îmi doresc foarte tare și las viața să mă surprindă” appeared first on Cancan.ro.