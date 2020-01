Pamela Anderson s-a măritat cu bărbatul pe care l-a întâlnit în urmă cu 30 de ani! E celebru și a regizat filmul…

18:00

Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău a fost locul ales de o elevă și de ”regizorul” ei pentru o ședință foto incendiară. Aproape goală, fata a pozat, fără jenă, tinând în mâini o armă. Imaginile au circulat pe Facebook, fiind commentate în fel și chip. Tânăra a ales în special porțile sculptate de la intrarea pe […] The post Fotografiile au devenit virale! Ședință foto ”deocheată” în fața mănăstirii din Buzău. O elevă goală a … appeared first on Cancan.ro.