22:50

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat marţi seara că fuziunea cu USR este "în lucru" şi s-a convenit să fie realizată după alegerile parlamentare din acest an."Aceste partide deja lucrează împreună de la alegerile europarlamentare, apoi la prezidenţiale, continuăm acum cu o alianţă politică ce începe să îşi structureze şi organe executive de lucru comune. Avem acel Comitet Executiv comun format din şase oameni, avem o comisie de integritate comună, lucrăm într-o comisie de politici publice comună, deci, practic, apropierea asta, fuziunea e în lucru, doar că nu e consfinţită juridic şi am agreat cu colegii de la USR că o s-o facem după alegerile parlamentare, pentru că acum trebuie să ne concentrăm pe campanii", a spus Dacian Cioloş, într-o intervenţia telefonică la TVR1.Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că acest calendar este unul realist."E un calendar foarte realist, pentru că anul acesta, 2020, e anul confirmării şi pentru USR şi PLUS şi pentru Alianţa USR PLUS. Anul acesta e anul în care Alianţa USR PLUS va confirma şi se va consolida ca forţă relevantă. De fapt, de asta am şi candidat la preşedinţia USR, să transform acel partid, şi acum, această alianţă să o transformăm, cu Dacian Cioloş, într-un partid care să conteze pe termen lung în România", a spus Barna, la TVR1. A GERPRES /(AS - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)