Curs valutar BNR 22 ianuarie 2020. S-a întâmplat din nou! Cât costă astăzi 1 euro

18:40

Îndrăgita serie Game of Thrones a ajuns la final, ultimul sezon a fost difuzat în 2019 și a adus un deznodământ dezamăgitor pentru mulți dintre fanii serialului. Însă HBO a dat de înțeles că se lucrează la alte seriale din universul GoT. Un nou serial a fost confirmat de către HBO, este vorba despre House […] The post Anunțul momentului în TV! HBO a precizat când începe noua serie Game of Thrones appeared first on Cancan.ro.