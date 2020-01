Harghita: Peste 300 de copii sunt aşteptaţi în Salina Praid, la ''Festivalul jocului, bucuriei şi prieteniei''

08:50

De la Berlusconi la Vatican, regizorul italian Paolo Sorrentino şi-a prezentat propria versiune ludică şi ironică asupra celor două mari puteri din Italia. Difuzat de postul de televiziune cu plată HBO, "The new pope" a marcat saltul la Hollywood al laureatului cu Oscar pentru filmul "La Gran Belleza", care avansează posibilitatea unui al treilea sezon al serialului, relatează EFE."Am o idee pentru al treilea sezon, dacă producătorii sunt de acord eu sunt pregătit", asigura regizorul într-un interviu acordat mass-media hispanice la Festivalul de la Veneţia, care s-a calificat drept "un aspirant catolic". "Este greu să crezi în Dumnezeu, dar îmi place cum prezintă povestea, este un scenariu bun", a spus cineastul italian care i-a portretizat pentru marele ecran pe marii politicieni italieni Andreotti ('Il Divo', 2008) şi pe Berlusconi ('Silvio şi ceilalţi', 2018).Viitorul său proiect este să filmez în SUA, cu Jennifer Lawrence în rolul principal, o adaptare a cărţii "Mob Girl", bazată pe viaţa informatoarei FBI Arlyne Birckman."The New Pope" (Noul papă), cu Jude Law şi John Malkovich în rolurile principale, este o continuare la "The young pope" (2016), serialul care dezvăluie culisele Vaticanului ajuns în mâinile unui papă american - Pius al XIII-lea/Jude Law - fumător, seducător şi ultraconservator. Noul sezon a avut premiera la 10 ianuarie pe HBO GO, în timp ce pe HBO premiera a avut loc pe 14 ianuarie.Al doilea sezon începe cu tânărul papă, Lenny Belardo, care este în comă şi cu scaunul papal vacant. După o întorsătură de evenimente neaşteptată şi misterioasă, secretarul de stat Voiello reuşeşte să-i determine pe ceilalţi să-l aleagă pe papă pe Sir John Brannox (John Malkovich), un aristocrat englez fermecător şi sofisticat, luând numele Ioan Paul al III-lea. Noul papă pare perfect, dar ascunde fragilităţi şi secrete.El îşi dă seama că va fi dificil să ia locul carismaticului Pius al XIII-lea a cărui viaţă atârnă de un fir de aţă. Lenny Belardo a devenit un sfânt şi sute de oameni îl idolatrizează, dar biserica este asediată de scandaluri care riscă să distrugă ierarhiile şi de ameninţări externe care lovesc în simbolurile creştinismului."Malkovich este un tip dandy şi în viaţa reală", asigură Sorrentino. '"Este inteligent, ironc, amuzant şi un mare povestitor, dar este în acelaşi timp şi distant şi cald, am furat puţin din personalitatea lui pentru personajul meu", a adăugat cineastul napolitan.Spune totodată despre Malkovich că face ca lucrurile să fie uşor de realizat. "Pentru că ştie că de fapt nimic din toate astea nu sunt importante; iar eu cred acelaşi lucru, cinematografia este un lucru minunat, dar nu foarte important, poate fi însă incredibilă, puternică şi amuzantă", explică Sorrentino.Deşi coexistenţa între cei doi papi seamănă inevitabil cu actuala situaţie dintre Benedict al XVI-lea şi papa Francisc, Sorrentino face eforturi pentru a evita aluziile directe. Personajul lui Brannox se inspiră, asigură el, din cardinalul Newman, din epoca papei Leon al XIII-lea dar are şi ceva din San Francisco de Assisi. Despre subiect, el asigură că abordează "problemele lumii contemporane", teme precum fundamentalismului, criza imigranţilor, homosexualitatea sau abuzurile împotriva minorilor.Întrebat despre actuala situaţie politică din Italia, regizorul şi-a mărturisit "teama faţă de populism" şi ca oricine, fără pregătire, să acceadă la putere."Politicienii trebuie să studieze, nimeni nu merge la un dentist fără diplomă, dar există ideea că oricine poate fi politician, şi este periculos", spune Sorrentino."The new pope" mizează pe colaborările - "cameo" - unor celebrităţi precum Sharon Stone sau Marilyn Manson, care, susţine Sorrentino, este "un fan" al serialului."Am văzut într-o revistă că are în maşina lui un poster cu 'The young pope', şi m-am gândit că ar fi amuzant să-l întreb dacă vrea să apară în serial". "L-am sunat şi a acceptat imediat", a spus el despre muzician. "M-a surprins cât de bine poate să joace şi pe deasupra pictează. I-am cerut un tablou pentru film pe care apoi mi l-a făcut cadou. L-am atârnat în casă", a mărturisit Sorrentino.Deşi se află la cel de-al doilea sezon, regizorul mărturiseşte că Vaticanul continuă să fie un mister pentru el. "Nimeni nu ştie cu adevărat ce se întâmplă acolo". Ceea ce sigur ştie este că majoritatea au văzut serialul. "Cei de la Vatican au urmărit serialul, deşi dacă îi întrebi îţi vor spune că nu se uită la aşa ceva, sau poate doar în trecere, dar eu ştiu sigur că s-au uitat", asigură Sorrentino.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Paolo Sorrentino/facebook.com