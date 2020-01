Pepe, împins și apostrofat de sosia Oanei Zăvoranu! Artistul a cerut ajutorul fanilor: „Ce ați fi făcut în situația aceasta?”

18:50

A intrat în baie și… E incredibil cum și-a găsit soția! Femeia a cerut imediat divorțul. Un bărbat din Suedia s-a gândit să-i facă soției sale o glumă. Bărbatul a pus super-glue pe capacul WC-ul din baia lor și a așteptat ca femeia să meargă la toaletă. Zis și făcut! Soția lui s-a pus pe […] The post A intrat în baie și… E incredibil cum și-a găsit soția! Femeia a cerut imediat divorțul appeared first on Cancan.ro.