Ea este ”Pisica lecuitoare” care costă 320.000 de dolari! A fost găsită la mormântul unui…

O femeie din Iași a fost arestată pentru 30 de zile într-un dosar cu detalii care i-au șocat pe anchetatori. Roxana Șrainer este acuzată de omor și tâlhărie după ce și-a ucis iubitul de 71 de ani. Cadavrul bărbatului a fost descoperit abia la șase zile de la crimă, susțin procurorii.