Coronavirus - Bilanţul deceselor a ajuns la 17 în China şi multe ţări iau măsuri la frontiere pentru a preveni răspândirea

17:00

Georgeta Popescu şi Andrei Nica, medaliaţi cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret în proba de monobob, au devenit peste noapte noile vedete ale sporturilor de iarnă din România, care care suferă însă în continuare de absenţa unei infrastructuri adecvate şi de lipsa materialului de concurs. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOCei doi sportivi ai Clubului Sportiv Orăşenesc Sinaia, antrenaţi de Cezar Popescu, au reuşit să câştige două medalii de aur, antrenându-se doar pe pistele din străinătate şi concurând cu boburi închiriate. Un monobob nou costă până la 35.000 euro, iar un bob de două persoane ajunge chiar la 100.000 de euro. Lipsa unei piste de bob în ţară implică stagii costisitoare în străinătate pentru antrenamente şi competiţiile naţionale şi internaţionale.''Abia acum am început să realizez ce am reuşit şi sunt deosebit de fericit. Sunt onorat că am reprezentat ţara la nivelul ăsta, a fost de departe cea mai importantă şi cea mai frumoasă realizare a mea. Pe Facebook, Instagram am primit mesaje, până şi de la necunoscuţi, de încurajare şi de felicitare după ce am reuşit să cuceresc aurul. Am avut un prieten foarte bun din Braşov, care a venit cu avionul în Elveţia special să mă vadă, a stat doar două zile şi ne-a susţinut la concurs. Am fost complet surprins de gestul lui'', a declarat Andrei Nica, 18 ani, după întâlnirea cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, care le-a oferit flori şi diplome sportivilor medaliaţi la JOT 2020.Andrei Nica a povestit cum a început sportul de performanţă, în urmă cu trei ani, sub îndrumarea antrenorului Cezar Popescu: ''Nu am făcut niciun alt sport de performanţă. Aşa pentru mine, am făcut fotbal, schi fond, schi alpin, dar niciun sport de performanţă. Am început acest sport în urma unei preselecţii. Antrenorul care m-a adus aici căuta un băiat special pentru JOT, a venit la şcoala mea din Azuga şi a vorbit cu profesorul meu de sport, Mihail Floştoiu, care m-a recomandat şi aşa am ajuns la bob. Au văzut la mine calităţi motrice, viteză, forţă şi îndemânare. Am dat la început nişte probe de viteză, am demonstrat calităţi bune şi antrenorul Cezar Popescu m-a îndemnat să continuăm, să încercăm şi m-a asigurat că totul o să fie bine. După cum se poate vedea, am reuşit şi am ajuns aici. Sunt mândru de mine, de colega şi de antrenorul meu''.Ca şi colega sa Georgeta Popescu, Nica a trebuit să se împartă între sport şi şcoală, să facă sacrificii, dar acum acestea sunt răsplătite de cele două medalii olimpice de aur la tineret: ''A fost un drum lung, dar reuşit. Au fost sacrificii pe mai multe planuri. De exemplu, la antrenamentele de dimineaţă, a trebuit să găsesc un echilibru între sport şi şcoală, ca să putem realiza o performanţă. Eu mă trezesc la ora 4:00, îmi fac de mâncare şi apoi merg la antrenament, uneori de la Azuga la Ploieşti, la o sală de atletism unde să fie cald şi se ne putem antrena exemplar. La început nu ştiam dacă o să reuşesc sau nu, dar m-am ataşat de bob, am început să înţeleg despre ce este vorba, am început să prind încredere şi mi-am dat seama că este de mine. Prima mea pârtie unde am început să pilotez a fost cea de la Lillehammer, în Norvegia, apoi am mers la pârtia Igls din Innsbruck, am mai fost în Franţa, dar cea de la Saint-Moritz, unde au fost JOT, este cea mai frumoasă. Este o pârtie naturală, rapidă, foarte însorită şi am fost surprins de modul în care este construită''.De la sosirea în ţară, de marţi, cei doi sportivi au dat o fugă la părinţi, la Azuga, iar miercuri au revenit în Capitală, pentru a onora mai multe invitaţii. Medaliile de aur i-au adus brusc pe sportivi în prim plan.''Simt multă satisfacţie, pentru că în aceste zile când mă întâlnesc cu oameni cunoscuţi pe stradă, acum mă privesc cu alţi ochi. Îmi aduce multă satisfacţie, sunt foarte mândru să văd în privirea lor că sunt mândri de mine, că au avut încredere în mine. Eu, ca şi colega mea, ca să ajung aici, am fost construit ca o casă. Fiecare om care a avut încredere în noi, care ne-a ajutat cu sprijin financiar sau cu o încurajare, a pus câte o cărămidă şi ne-a adus unde suntem aici'', a spus Andrei Nica.Georgeta Popescu a cochetat cu atletismul, înainte de a realiza că bobul este sportul ei de suflet.''M-am apropiat de bob acum trei ani şi din prima clipă în care am ieşit pe gheaţă mi-am dat seama că ăsta e sportul meu de suflet. Am fost înainte un pic prin lumea atletismului, am făcut trei luni de suliţă, iar un pic mai înainte am făcut săritura în lungime, dar nu a fost de mine şi am lăsat-o deoparte. Antrenorul a venit la selecţie într-o zi şi la o săptămâna am ieşit pe gheaţă şi eram fascinată de tot ce se întâmpla acolo. Înainte de a cuceri aurul olimpic, am fost de trei ori campioană naţională pe role şi pe gheaţă şi am reuşit să iau două locuri întâi la concursurile de calificare, un loc doi şi un loc trei. Înainte de competiţie, speram să reuşesc să rămân pe podium. Am fost pe podium la calificări şi nu voiam să dezamăgesc România. După prima manşă, am simţit că pot face un timp mult mai bun, ceea ce am şi reuşit. Concursul în sine a fost fascinant, cu o concurenţă foarte mare, am avut adversare foarte tari, dar m-am mobilizat pentru că am avut românii mei în spate şi m-au susţinut. Le-am arătat cine e de fapt România. Din bob se aud toate încurajările, orice hai, iar pentru mine a contat foarte mult. Mai ales la start, să văd o echipă întreagă că mă susţine'', a spus sportiva din Câmpina. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOGeorgeta Popescu şi Andrei Nica speră că aceste rezultate vor convinge COSR şi MTS să investească în material nou de concurs.''Pe mine şi pe colegul meu ne-ar ajuta cel mai mult să avem boburile noastre proprii, pentru că este foarte greu să te antrenezi dacă nu ai material. Suntem mai multe echipaje, nu avem boburi destule şi nu foarte bune. Medalia asta a adus întregii Românii multă faimă şi a ridicat-o la alt nivel. Acum încrederea mea e maximă şi îmi propun ţinte tot mai mari. Cum m-am sacrificat până acum, mă voi sacrifica în continuare. Orele de antrenamente sunt foarte dimineaţa, pentru că aveam şi ore la liceu, dar pentru mine un sacrificiu mare a fost că, deşi sunt adolescentă, trebuia să renunţ la distracţii pentru sport şi am renunţat. Acum îmi propun să merg la bob de două persoane şi să mă calific la JO 2022 de la Beijing. Dar fără o ţintă, fără obiectivul medalie. La următoarele JO, din 2026, îmi voi propune o medalie'', a adăugat Georgeta Popescu. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)