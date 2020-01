Ce măsuri au luat autorităţile din Peru, după ce turiştii au folosit Machu Picchu pe post de toaletă publică

18:50

„Noi vom depune, am discutat şi cu Pro România, amendament la legea privitoare la asumarea răspunderii pe care a depus-o Guvernul, prin care preşedinţii de consilii judeţene să fie aleşi de către consilierii judeţeni. Nu văd de ce acum am discuta de alegerea primarilor în două tururi şi nu am putea să introducem şi acest amendament", a declarat, în Parlament, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, după şedinţa Delegaţiei Permanente Naţionale a partidului. Şeful Executivului, Ludovic Orban, a anu...