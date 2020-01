Incendiu de vegetație uscată, întins pe trei hectare, în Prahova

16:00

Lidia Buble și Răzvan Simion sunt împreună de câțiva ani, iar relația dintre ei nu este numai una "fierbinte", ci și bazată pe respect reciproc. Amândoi sunt vedete, în adevăratul înțeles al cuvântului, iar mulți dintre admiratorii lor s-au întrebat și se întreabă când se vor căsători. Ei, aici ar putea fi o problemă, fiindcă […]