GALERIE FOTO Chicharito Hernandez, noul transfer al lui LA Galaxy » Iubita sa va face furori în America

21:00

Juventus și AS Roma se întâlnesc în această seară, de la ora 21:45, în sferturile Cupei Italiei. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 1 și Look Plus.Programul + rezultatele sferturilor de finală din Cupa ItalieiliveTEXT de la 21:45 » Juventus - AS RomaLive + Statisticiechipele de startJuventus: Buffon - Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - D. ...