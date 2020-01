Vladimir Putin: Rusia trebuie să rămână o republică prezidenţială puternică, nu este oportun să treacă la o formă parlamentară de guvernare

21:00

"The Ballad of Songbirds and Snakes", noul roman din seria "The Hunger Games" ("Jocurile foamei"), un prequel al trilogiei originale, ce va fi publicat pe 19 mai 2020, va dezvălui originile preşedintelui Snow, principalul erou negativ din această saga literară, informează miercuri BBC.Această serie literară a scriitoarei americane Suzanne Collins este o saga despre rebeliune şi rezistenţă în Panem, o versiune distopică a Americii.Trilogia originală a romancierei americane a fost adaptată într-o franciză cinematografică de mare succes, în care rolul principal, Katniss, a fost interpretat de actriţa Jennifer Lawrence.Viitorul prequel, intitulat "The Ballad of Songbirds and Snakes", va spune povestea personajului Snow, interpretat în filme (după ce a ajuns la vârsta senectuţii) de actorul Donald Sutherland.Acţiunea din noul volum este plasată cu 64 de ani înainte de evenimentele relatate în trilogia "The Hunger Games" şi detaliază perioada "Dark Days" ("Zilele Întunecate"), din timpul rebeliunii eşuate din Panem.Primele fragmente din această carte, publicate pe site-ul Entertainment Weekly, îl descriu pe Coriolanus Snow ca pe un student fermecător care s-a născut într-o familie bogată.Canalele oficiale de pe reţelele de socializare ale francizei "The Hunger Games" îl prezintă pe tânărul Snow - care în trilogia originală devine un tiran brutal - ca pe "un nou erou".Mai mulţi fani ai francizei nu au fost deloc încântaţi de această veste, considerând inutilă "umanizarea" unui personaj care devine ulterior un criminal."În epoca în care trăim astăzi, nimeni nu are nevoie de un prequel despre 'neînţelesul' Preşedinte Snow", a scris un utilizator pe Twitter."Trebuie să oprim această tendinţă de umanizare a celor care îi dezumanizează pe toţi ceilalţi din jurul lor", a adăugat acelaşi internaut.Alţi utilizatori ai reţelelor de socializare au considerat însă că ideea scriitoarei Suzanne Collins este "interesantă".Franciza "Jocurile foamei" a devenit un simbol al luptei pentru libertate împotriva opresiunii pentru mulţi oameni din lumea întreagă.La începutul acestei luni, protestatarii antiguvernamentali din Thailanda au folosit un salut special - ce constă în ridicarea în aer a trei degete de la o mână -, un gest ce a apărut în franciza "Jocurile foamei" pentru a transmite nevoia de unite în timpul unei lupte.Destinate unui public de tineri adulţi, romanele din seria "The Hunger Games" s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare pe plan mondial. Ele spun povestea unei adolescente, Katniss Everdeen, constrânsă de regimul totalitar dintr-un ţinut fictiv, Panem, să participe la lupte care se duc pe viaţă şi pe moarte în competiţii acrobatice şi sportive, ce amintesc de anumite emisiuni de tip reality-show din zilele noastre.Trilogia literară "The Hunger Games" a generat patru lungmetraje (al treilea roman al seriei a fost ecranizat în două filme), care au contribuit hotărâtor la celebritatea actriţei Jennifer Lawrence şi care au obţinut împreună încasări de aproape 3 miliarde de dolari pe plan mondial.Studioul Lionsgate, care a adaptat primele trei romane pentru marele ecran, a anunţat deja că intenţionează să ecranizeze şi cel de-al patrulea volum. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: The Ballad of Songbirds and Snakes / Facebook