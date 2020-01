Cutremur de suprafaţă de 5,6 grade, produs în vestul Turciei

22:40

„ Sunt cinci sau şase colegi. Noi am luat o hotărâre în Biroul permanent naţional. Deja am anticipat acest lucru, este normal. Grupul PSD de la Senat va hotărâ prin vot cine va fi candidatul. O să fie o propunere din partea PSD, nu vom merge cu propunerea tot cu domnul Meleşcanu. Nu este membru al PSD, dânsul este afiliat”, a spus Marcel Ciolacu, la Realitatea Plus. Liderul PSD a subliniat, însă, că e dreptul lui Teodor Meleşcanu să fie la conducerea Senatului până la publicarea deciziei CCR în...