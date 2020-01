Echipa feminină de tenis de masă e la un singur duel distanță de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo

23:00

Juventus și AS Roma se întâlnesc ACUM, în sferturile Cupei Italiei. Meciul a început la ora 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Plus.Programul + rezultatele sferturilor de finală din Cupa ItalieiCâștigătoarea acestei partide va juca în semifinale cu învingătoarea dintre AC Milan și Torino, meci care se va juca pe 28 ianuarieliveTEXT » Juventus - AS Roma 3-1Au marcat: Cristiano Ronaldo 26', Bentancur 38', Bonucci 45+2' / Under ...