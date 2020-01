Theodor era medic de familie în Iași, când a citit un anunț. La 34 de ani, a decis să plece într-o comună din Franța: Nu se compară cu România! Este incredibil ce i se oferă! Nu poți refuza așa ceva!

20:30

De cum l-am întâlnit pe doctorul Adrian Şanta de la Clinica Medlife Polisano din Sibiu, am avut sentimentul că am deschis o enciclopedie. Deşi are doar 59 de ani, medicul a purtat extrem de multe bătălii pentru dezvoltarea radiologiei şi imagisticii medicale româneşti.