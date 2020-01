Reuniunea informală a Consiliului JAI al UE de la Zagreb, din 23-24 ianuarie 2020

08:00

La 23 ianuarie 2020 are loc la Ierusalim a cincea ediţie a Forumului Mondial al Holocaustului, dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului şi împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, la care participă şi preşedintele României, Klaus Iohannis. Evenimentul intitulat ''Comemorarea Holocaustului, luptând cu antisemitismul'' ("Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism") este organizat de Fundaţia Forumului Mondial al Holocaustului, condusă de dr. Moshe Kantor, în cooperare cu Institutul Yad Vashem, sub auspiciile preşedintelui Statului Israel, Reuven "Ruvi" Rivlin, conform www.yadvashem.org.Fundaţia Forumului Mondial al Holocaustului este o organizaţie internaţională fondată în 2005, în urma organizării primului Forum Mondial al Holocaustului, la 27 ianuarie 2005. Organizaţia este dedicată păstrării memoriei Holocaustului şi lecţiilor sale importante pentru umanitate, promovând toleranţa între religii şi naţionalităţi pe fondul recunoaşterii că lumea îi va pierde în curând pe ultimii supravieţuitori ai Holocaustului şi în lumina revenirii tulburătoare a antisemitismului la nivel global. Fundaţia s-a născut din nevoia de a păstra viaţa evreiască în Europa, de a lupta cu antisemitismul, uitarea şi ideile revizioniste asupra Holocaustului şi de a preveni o catastrofă nucleară viitoare, conform manifestului publicat pe worldholocaustforum.org. Combaterea antisemitismului şi a negării Holocaustului, precum şi promovarea educaţiei despre Shoah (termenul în ebraică pentru Holocaust) la nivel internaţional reprezintă scopul programului intitulat ''Let My People Live!'' (Lăsaţi-mi poporul să trăiască), sub umbrela căruia s-au desfăşurat forumurile de până acum. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOMoshe Kantor, preşedinte al Congresului European Evreiesc şi preşedinte al Fundaţiei Forumulului Mondial al HolocaustuluiPrima ediţie a Forumului Mondial al Holocaustului a avut loc la Cracovia cu ocazia comemorării a 60 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare Auschwitz-Birkenau. Congresul Evreiesc European, reprezentat de preşedintele Consiliului său de guvernatori, dr. Viatcheslav Moshe Kantor, alături de Ministerul Culturii din Polonia şi Yad Vashem - Autoritatea pentru Comemorarea Eroilor şi Martirilor Holocaustului au organizat evenimentul, desfăşurat sub patronajul preşedintelui Poloniei, Aleksander Kwasniewski, şi sub auspiciile secretarului general al Consiliului Europei, Terry Davis.Considerat de o ''importanţă supremă, întrucât lagărul morţii a devenit un simbol nu numai al genocidului, rasismului şi xenofobiei, ci şi un simbol al exterminării totale a naţiunii evreilor'', conform declaraţiilor fondatorului Forumului Mondial al Holocaustului, Moshe Kantor, evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 30 de delegaţii oficiale conduse de şefi de stat, printre care s-au numărat: preşedintele Israelului, Moshe Katsav, preşedintele Franţei, Jacques Chirac, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi vicepreşedintele SUA, Richard Cheney, reprezentând Forţele Aliate. Totodată, au fost prezenţi supravieţuitori şi salvatori din lagărele Auschwitz-Birkenau, reprezentanţi ai instituţiilor publice din 50 de ţări, precum şi delegaţii de tineri şi studenţi, potrivit worldholocaustforum.org.''Ziua de 27 ianuarie 1945 a pus într-un final capăt existenţei lagărului nazist Auschwitz-Birkenau. Acel loc s-a născut din ură, cruzime şi dispreţ faţă de o fiinţă umană. Acesta a fost locul unde, în numele ideologiei nebune, oameni au condamnat alţi oameni la cea mai îngrozitoare soartă. Locul unde popoarele de evrei şi romi urmau să fie exterminate, unde polonezi şi prizonieri din întreaga Europă au fost omorâţi. O oprire a activităţii criminale a naziştilor a fost o victorie a forţelor internaţionale unite împotriva răului hitlerist care a vrut să conducă lumea'', a declarat preşedintele Poloniei, Aleksander Kwasniewski.Elie Wiesel, născut la Sighetu Marmaţiei, supravieţuitor la Auschwitz-Birkenau, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1986 şi profesor la Universitatea din Boston, a transmis: ''Dragii mei prieteni, dacă după această zi veţi fi la fel, atunci înseamnă că am pierdut o confruntare cu această amintire, ai cărei custozi sunteţi acum. Trebuie să aibă un efect pentru voi şi prin voi către întreaga lume şi să pună capăt blestemului urii, esenţei antisemitismului, rasismului şi fanatismului''. Foto: (c) PAUL BUCIUTA/AGERPRES FOTOElie Wiesel (30 sept.1928 - 2 iul. 2016), venit în România să participe la inaugurarea casei memoriale de la Sighet (29 iulie 2002).La evenimentele prilejuite de Forumul din 2005 au mai fost prezenţi salvatorii Yakov Vinnicenko, Nikolai Certkov, Genri Koptev-Gomolov, supravieţuitorul lagărelor de concentrare din Ucraina Max Privler şi supravieţuitorii lagărelor Auschwitz-Birkenau: Sonia Brodecki, Boreslav Brodecki şi Anatoli Vanukevici.'''Programul european de educaţie pentru profesori asupra Holocaustului şi a învăţăturilor lui' din cadrul Forumului 'Let My People Live!' poartă un simbolism puternic. Este foarte posibil ca această reuniune internaţională să fi fost ultima şansă pentru tinerii de astăzi să afle despre actul odios al genocidului de la cei care i-au fost martori. Nimeni nu are dreptul să uite lecţiile ultimului secol: abuzul ruşinos al drepturilor omului şi rasismul devastator. Problemele antisemitismului, xenofobiei şi intoleranţei rasiale nu sunt numai problemele naţiunii evreilor, ci ale tuturor naţiunilor'', a mai evidenţiat atunci Moshe Kantor, care a mai adăugat: "Ca preşedinte al Comitetului de organizare, îmi exprim încrederea că în viitorul apropiat liderii altor ţări, care nu au putut participa la Forumul Internaţional de la Cracovia din 27 ianuarie 2005, se vor alătura Forumului Mondial al Holocaustului''.Papa Ioan Paul al II-lea a transmis un mesaj cu ocazia primului Forum al Holocaustului: "Nimănui nu îi este permis să treacă pe lângă tragedia Holocaustului (Shoah)...Tentativele de distrugere sistematică a unui întreg popor cad ca o umbră asupra istoriei Europei şi a întregii lumi. Este o crimă care va întuneca pentru totdeauna istoria umanităţii''.Preşedintele SUA, George W. Bush, a adoptat o proclamaţie prin care a declarat ziua de 27 ianuarie 2005 a 60-a aniversare a Eliberării Lagărului de Concentrare Auschwitz, solicitând marcarea acestei zile în SUA prin programe şi ceremonii dedicate victimelor Holocaustului.Al doilea Forum Internaţional ''Let My People Live!'' a avut loc la 26-27 septembrie 2006, la Kiev, sub patronajul preşedintelui Viktor Yuşcenko, cu ocazia comemorării a 65 de ani de la tragedia de la Babi Yar.La eveniment au participat peste 1.000 de persoane din 60 de ţări, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale politice şi publice, şi şefi de stat şi de guvern din 46 de ţări.''Cea mai groaznică etapă a Holocaustului, etapa exterminării totale a evreilor, a început cu împuşcările de la marginea râpei Babi Yar. Timp de două zile, în septembrie 1941, naziştii au omorât peste 33.000 de evrei din Kiev, în principal femei, copii şi bătrâni. Doar câţiva martori şi supravieţuitori îşi mai amintesc de 'calea morţii' care s-a terminat la Babi Yar, la periferia oraşului. Puţini mai pot înţelege teroarea rece şi singurătatea cumplită a unei fiinţe umane stând faţă în faţă cu maşina nazistă a morţii. Această singurătate absolută încă mai dăinuie în această zonă a Kievului. Este singurătatea oamenilor în faţa exterminării. Este singurătatea unui om în faţa morţii'' - a transmis Comitetul de organizare al celui de-al doilea Forum Internaţional.Cu această ocazie, prin decret prezidenţial, peste 120 de cetăţeni ai Ucrainei au primit Ordinul de merit pentru curajul şi sacrificiul demonstrat în războiul de salvare a evreilor de genocidul fascist şi pentru păstrarea memoriei victimelor Holocaustului.Evenimentele din marja Forumului din 2006 au inclus: la 26 septembrie - recepţia oficială de la Administraţia municipală a Kievului, o expoziţie de comemorare a tragediei, recepţia organizată de preşedintele Viktor Yuşcenko pentru delegaţiile oficiale; la 27 septembrie - ceremonia în memoria victimelor de la Babi Yar, ceremonia oficială de la monumentul Babi Yar, Forumul Internaţional ''Let My People Live!'' desfăşurat la Teatrul Municipal de Operă şi Balet din Kiev; la 28 septembrie - procesiunea de-a lungul ''Căii morţii'' până la monumentul Menorah.Al treilea Forum Internaţional a revenit la Cracovia, la 27 ianuarie 2010, marcând 65 de ani de la eliberarea lagărelor Auschwitz-Birkenau. Evenimentul s-a desfăşurat sub patronajul preşedintelui Poloniei, Lech Kaczynski, al preşedintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, şi al preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy. Foto: (c) LUKASZ GAGULSKI/EPAMemorialul Auschwitz-BirkenauAu participat aproximativ 100 de membri ai Parlamentului European şi au susţinut cuvântări: Moshe Kantor, Jerzy Buzek, preşedintele Consiliului European al Toleranţei şi Reconcilierii, Aleksander Kwasniewski, preşedintele Yad Vashem, Avner Shalev, rabinul şi supravieţuitorul lagărului Buchenwald, Yisrael Meir Lau, precum şi preşedintele Congresului Mondial al Evreilor, Ronald S. Lauder.Preşedintele SUA, Barack Obama, a transmis un mesaj video către participanţii Forumului, în care a făcut apel la comemorarea tragediilor trecutului şi a subliniat că memoria lor trebuie să determine politicile de astăzi. O delegaţie de şapte membri ai cabinetul preşedintelui american Barack Obama a fost prezentă la eveniment.Al patrulea Forum Internaţional s-a desfăşurat la 26-27 ianuarie 2015 în Republica Cehă, la Praga şi Terezin, la 70 de ani de la eliberarea lagărelor naziste. Evenimentul a cuprins două părţi importante: Forumul Mondial al Societăţii Civile organizat la Castelul din Praga şi ceremonia de comemorare de la Terezin.În deschiderea evenimentului, Moshe Kantor a afirmat că ameninţarea cea mai importantă în Europa secolului 21 este extremismul religios şi fundamentalismul, evidenţiind necesitatea examinării reale a rădăcinilor şi cauzelor, şi a propunerii de soluţii practice. ''Într-adevăr, istoria Cehiei, cea mai recentă istorie a Europei şi lagărul de concentrare Terezin poartă mărturia absolută că nu putem face altfel'', a afirmat Moshe Kantor.Preşedintele Republicii Cehe, Milos Zeman, a declarat: ''Republica Cehă vrea să dedice Al Patrulea Forum al Holocaustului promovării toleranţei şi educaţiei. (...) Mai multe paneluri de discuţii se concentrează pe impact şi modalităţi de combatere a creşterii antisemitismului, rasismului şi extremismului în societatea civilă europeană''.În cadrul evenimentelor au mai susţinut alocuţiuni: preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preşedintele Knesset, Yuli-Yoel Edelstein, preşedintele Bulgariei, Rosen Plevneliev, profesorii Alan Morten Dershowitz - Facultatea de Drept a Universităţii Harvard - şi Timothy David Snyder - Universitatea Yale.Oraşul fortificat Terezin a fost transformat în 1941 în ghetou, ai cărui locuitori urmau să fie transferaţi în camerele de gazare de la Auschwitz. ''Determinarea prizonierilor să trăiască, reflectată prin activităţile culturale şi educaţionale din ghetou pe fondul circumstanţelor groaznice, rămâne o mărturie impresionantă până astăzi'', a afirmat Jean-Claude Juncker. Foto: (c) ATEF SAFADI/EPAHanoch Shacher, supravieţuitor al lagărului de concentrare de la Terezin (Theresienstadt)''Oriunde bărbaţi şi femei sunt persecutaţi din cauza rasei, a religiei, a viziunilor politice, acel loc - în acel moment - devine centrul universului'', a fost mesajul lui Elie Wiesel cu ocazia acestui forum.Un Moment European de Reculegere a fost realizat de tineri europeni în cinci puncte reprezentative (lagărele Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Parlamentul European la Bruxelles şi Consiliul Europei la Strasbourg) şi difuzat pe un ecran uriaş la Sesiunea de închidere a celui de-al Patrulea Forum Internaţional. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Irina Giurgiu)