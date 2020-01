O recunoști? Da, e chiar ea! Anamaria Prodan, schimbare radicală de imagine

18:40

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost arestat preventiv pentru că ar fi șantajat o tânără în vârstă de 17 ani să întrețină relații sexuale, în caz contrar acesta ar fi publicat informații sau imagini compromițătoare cu minora, informează Poliția Capitalei. În luna septembrie a anului 2019, o minoră de 17 ani […]