Şerpii ar putea fi cauza focarului de infecţie din Wuhan. Ce au descoperit specialiştii despre noul coronavirus

„Mâine plecaţi la Caracal. Într-o vineri, pe 2 august, am plecat opt persoane de la Serviciul Omoruri şi 12 criminalişti de la Poliţia Capitalei. Am avut şi de la IGP câţiva criminalişti, câţiva ofiţeri, profilerul. Destul de mulţi”, a povestit Eniţă, într-un interviu acordat ziare.com. • Dosarul era într-o situaţie destul de dificilă, cei de la IPJ Olt descoperiseră resturile de oase umane în butoi, şi-au făcut treaba referitoare la ele, dar CFL nu a mers aşa cum am fi vrut, a declarat poliţist...