Cine este ucigaşul tinerei din Bacău găsită moartă într-o maşină. Cei doi urmau să divorţeze

10:20

„Orice om e predispus să facă o faptă penală, desigur, nu neapărat crima. Fiecare are un prag pe care îl poate depăşi la un moment dat, deci se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că e nebun. • Modul de operare şi cele două victime mă fac să spun că este. Este violator în serie. Am găsit multe probe biologice de act sexual în curte, în locuinţă. Am aflat că venea frecvent pe acolo cu femei, probabil unele prostituate. El aducea femei în mod frecvent, cred că s-a întâmplat ceva la un moment dat. Cre...