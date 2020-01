Report de aproape 2,5 milioane lei la tragerea Loto 6/49 din 23 ianuarie 2020

10:00

Dumitru Nancu are doctorat la SRI și conexiuni politice, a candidat pentru PD-L și a ajuns consilier al unui politician ALDE. A debutat ca șef numit politic la 26 de ani și, de atunci, până azi, când a ajuns la 40 de ani, a ocupat diverse funcții publice. Eu am doctoratul în Economie și am […]