SIMONA HALEP - HARRIET DART / Problema urgentă pe care Cahill trebuie să o rezolve! Simona, BLACKOUT la 5-1 în setul doi: „Ce să fac, ce să fac?!” » CTP, surprins: „Nu credeam să mai văd așa ceva la ea”

Simona Halep, 28 de ani, loc 3 WTA, a vorbit la microfonul Eurosport, imediat după victoria cu britanica Harriet Dart, scor 6-2, 6-4, în turul secund la Australian Open 2020. „A fost dificil să simt ritmul, fiindcă ea nu lovește puternic, dar găsește unghiuri. Sunt mulțumită de mine. Am urmărit puțin din jocul ei, știam la ce să mă aștept. Am jucat cam departe de teren, dar m-a bucurat că am putut lovi mingile cu mult kick. ...