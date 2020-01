Andreea Tonciu s-a dezbrăcat în direct la Bravo, Ai Stil de la Kanal D! Prima reacție a lui Cătălin Botezatu

00:00

Cristina ICH și Piți Jr. se iubesc de ceva timp și, cu toate că relația lor a fost destul de tumultuoasă, presărată cu împăcări și despărțiri, în toamna anului trecut, dragostea le-a fost încununată de venirea pe lume a micuțului Noah Alexandru. Acum, cei doi proaspăt părinți se pregătesc intens pentru marele eveniment, creștinarea fiului […]