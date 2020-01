Suspectul crimei din Bacău, de negăsit. Ce variante iau în calcul anchetatorii

08:40

Banca Națională a României a oferit ultimele informații cu privire la valoarea pe care o au monedele astăzi, 23 ianuarie. Cursul valutar interbancar afișat în această dimineață arată că, spre deosebire de ziua de ieri, euro este în creștere și la fel se întâmplă și în cazul lirei sterline și a dolarului american. Potrivit informațiilor […] The post Curs valutar BNR 23 ianuarie 2020. Românii au crezut că s-a stricat panoul. Câți lei costă azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.