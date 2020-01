SUA: Un mort şi şapte răniţi, într-un incident armat la Seattle

13:10

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a recunoscut că şi-a pierdut concentrarea pe finalul partidei cu britanica Harriet Dart, joi, în runda a doua a turneului Australian Open, însă a reuşit să se impună cu 6-2, 6-4.''A fost un pic periculos, mi-am pierdut un pic concentrarea, iar ea a început să joace foarte bine'', a declarat Halep, citată de site-ul oficial al turneului de la Melbourne. Românca a avut 5-1 în setul secund, dar Dart s-a apropiat la 5-4 şi a ratat o minge de break, care au fi adus egalarea, 5-5.''A fost mai dificil pentru mine să lovesc mingea, dar sunt bucuroasă că am încheiat meciul. Îmi place să joc sub presiune, e mai distractiv, mai interesant, însă prefer să închei când am oportunitatea'', a mai spus Halep, numărul trei mondial şi a patra favorită la Australian Open.Halep a obţinut victoria după o oră şi 17 minute, iar în turul următor o va înfrunta pe americanca Danielle Collins (cap de serie numărul 26) sau pe kazaha Iulia Putinţeva. Dacă va câştigat şi acest duel va ajunge pentru al treilea an consecutiv în săptămâna a doua a turneului de Mare Şlem, după finala jucată în 2018 şi optimile atinse anul trecut.''Sunt încă departe de titlu, dar am amintiri frumoase. Din 2018 am făcut multe meciuri bune aici. Sper să îl reuşesc (să îl câştig) pe al treilea aici'', a concluzionat Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019.Halep s-a amuzat şi pe seama reacţiilor sale de nervozitate şi acordul cu antrenorul Darren Cahill de a dona 200 de dolari victimelor incendiilor de vegetaţie din Australia de fiecare dată când îl enervează pe acesta: ''Le numără şi îmi e frică să întreb (cât am de plată)''. Ea a revenit şi a spus apoi că va plăti cu plăcere, deoarece este pentru o cauză nobilă.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Irina Giurgiu)