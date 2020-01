Meghan Markle și Prințul Harry se confruntă noi probleme! Ce s-a întâmplat după mutarea în Canada

10:10

După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Pepe și Oana Zăvoranu s-au împăcat, artistul a dorit să clarifice lucrurile și a mărturisit că nu este nimic adevărat. Mai mult, cântărețul a declarat că nici măcar nu a vorbit cu Oana Zăvoranu. Presa bubuie de câteva zile, după ce s-a spus că Pepe […]