Lucian Boia, decorat de președintele Ungariei. Care sunt meritele evocate și ce distincție a primit istoricul român

14:50

Căldura degajată de erupția vulcanului Vezuviu a fost atât de puternică, încât a transformat creierul unui om în sticlă, relatează The Guardian, care citează un studiu publicat în New England Journal of Medicine. Este pentru prima dată când este văzut un astfel de fenomen, spun oamenii de știință. Erupția vulcanului Vezuviu, din anul 79, a […]