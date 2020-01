Bărbat amenințat cu briceagul în metroul bucureștean. A intervenit Poliția

11:45

Dupa o saptamana de confuzie, in care politistii si procurorii DIICOT au oferit populatiei socata de tragedia de la Caracal un spectacol dezolant, din cateva masini au descins in curtea lui Ghaorghe Dinca un grup de oameni imbracati cu salopete albe, cu genti mari in maini, si-au intins corturile si au inceput cercetarea profesionista a proprietatii damnate.