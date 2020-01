Telekom Romania anunţă majorarea cu 2 lei a preţurilor la servicii, începând din 1 martie

16:10

Aproximativ 50 de elevi de la şcolile cu predare în limba maghiară, majoritatea din Miercurea Ciuc, au participat joi, cu emoţie, la un tradiţional concurs de recitare a versurilor lui Mihai Eminescu, evenimentul încheind suita de manifestări dedicate Zilei Culturii Române.La fel ca în ultimii 15 ani, concursul a fost găzduit de Şcoala Gimnazială "Petofi Sandor" din Miercurea Ciuc, în sala de sport a unităţii de învăţământ fiind amenajată o mică scenă.Cu emoţii mai mari sau mai mici, elevii au aşteptat cuminţi să înceapă întrecerea, cei mai mulţi repetând versurile marelui poet chiar şi în timp ce colegii lor deja se aflau pe scenă. Unii dintre ei îşi aruncau din când privirea peste hârtia pe care îşi scriseseră poeziile cu care au intrat în concurs sau îşi rugau colegii să îi asculte şi să îi corecteze, dacă greşesc.Încet, încet, copiii au venit în faţa juriului, format din profesori de limba română şi au recitat creaţii ale marelui poet, precum "Revedere", "Lacul", "Ce te legeni", "La Steaua", "Singurătate", "De ce nu-mi vii" sau "Mai am un singur dor".Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRESSzenek Zsuzsanna, elevă în clasa a VI-a, a participat pentru al doilea an consecutiv la concurs, a recitat poezia sa preferată semnată de Mihai Eminescu, respectiv "Ce te legeni" şi a mărturisit că se simte bine când ia parte la astfel de întreceri."Îmi place Eminescu pentru că e frumos, nu e atât de trist şi nu e atât de greu. (...) Anul trecut am luat locul II şi anul acesta cred că m-am descurcat bine", a spus Zsuzsanna.Printre participanţii la concurs s-au numărat, în premieră, şi Tanczos Csanad, fiul senatorului UDMR Tanczos Barna, care a recitat poezia "Revedere", dar şi Reka, fiica deputatului UDMR, Korodi Attila, care a recitat poezia "La Steaua".În ciuda emoţiilor, fiecare dintre ei a fost răsplătit cu aplauze puternice de colegii prezenţi în sală.O surpriză a reprezentat-o şi interpretarea de către o elevă a unei melodii din folclorul maghiar, pusă pe versurile "Somnoroase păsărele", acest moment fiind o premieră în istoria concursului.Sufletul evenimentului este profesoara de limba română Kinga Bors, de la Şcoala Gimnazială "Petofi Sandor", care a declarat că acest concurs a început în unitatea de învăţământ în urmă cu 15 ani, după care s-a extins la nivel de municipiu şi de anul trecut reuneşte şi elevi de la şcoala din localitatea Ciceu, aflată în vecinătatea oraşului Miercurea Ciuc.Bors Kinga a mărturisit că majoritatea copiilor îl cunosc pe Eminescu, inclusiv cei din clasa a V-a şi pentru concurs îşi aleg poeziile singuri, condiţia fiind să şi înţeleagă ceea ce recită.Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES "Este foarte important şi cred că elevii se autodepăşesc prin participarea la concurs, mai ales cei din clasa a V-a. Şi majoritatea care a încercat în clasa a V-a, continuă să participe până în clasa a VIII-a. (...) Este un prilej să se autodepăşească, să lege prietenii. Ei nu cred că privesc acest eveniment ca fiind concurs, vin, îşi recită poeziile cu emoţii şi apoi se simt foarte bine", a explicat presei Bors Kinga.Aceasta a spus că întrecerea este aşteptată cu nerăbdare de copii, care cer detalii despre ea încă de la începerea anului şcolar şi consideră că succesul e legat şi de faptul că este singurul concurs de acest gen din oraş.Pe lângă copiii din şcolile cu predare în limba maghiară din Miercurea Ciuc, la concurs au luat parte şi elevi de la şcoala din Ciceu, îndrumaţi de profesoara Peter Barta Emese, care a explicat că este o experienţă plăcută, pe care copiii o primesc cu entuziasm."Anul trecut am participat prima oară, au avut o experienţă foarte bună, am participat cu cinci elevi şi patru dintre ei au luat diplome, aşa că au fost entuziasmaţi. Anul acesta am venit cu doi elevi de clasa a V-a şi cu doi elevi de clasa a VI-a, pentru că cei mari sunt mai aglomeraţi în această perioadă. Sper că o să fie bine", a spus prof. Peter Barta Emese.Aceasta a adăugat că pentru copiii maghiari Eminescu este un pic dificil, în sensul că pronunţă mai greu cuvintele şi trebuie să exerseze mai mult la accent, dar în final este o experienţă plăcută care speră să le folosească şi în comunicarea direct în limba română.La rândul său, preşedintele juriului, profesorul Stelian Busuioc, consideră că este vorba de o manifestare deosebită, prin care elevii se apropie cu dragoste de creaţia eminesciană, fiind atraşi de muzicalitatea versurilor marelui poet.În plus, acesta consideră că participarea la acest concurs îi ajută pe copii la dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, a vocabularului şi îi apropie de cultura română.Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES"Cred că îndrăgirea lui Eminescu este o latură foarte frumoasă. Vorbim totdeauna de partea afectivă, vorbim de lectură, copilul se apropie de aceasta şi îi dezvoltă sentimentul de a înţelege mai bine omul, de a înţelege natura, de a înţelege mai bine istoria, deci diverstatea aceasta tematică îi pătrunde şi în suflet. (...) Cred că acest concurs este şi o modalitate de a-i apropia de limba română, mai ales că ei pot face comparaţii între creaţiile în limba maghiară şi limba lui Eminescu, cu creaţiile eminesciene. Dar a te urca pe scenă înseamnă că gradul de timiditate scade, emoţia, care de multe ori îşi pune amprenta pe gândirea noastră, pe modul de exprimare, la ei, prin acest concurs, se rodează pregătirea şi pentru viaţă, am putea spune, nu numai de apropiere faţă de limba română. Să ştiţi că unii dintre ei simt nevoia ca, atunci când merg în anumite excursii, să se exprime în limba română, e o necesitate pentru ei şi cred că şi acest lucru este o chemare către limba română. Şi, să recunoaştem, limba română este de o frumuseţe deosebită şi creaţia eminesciană este incomparabilă", a declarat presei prof. Stelian Busuioc.Elevii clasaţi pe primele locuri au primit premii constând în cărţi din partea Asociaţiei Comunitare Româneşti din Miercurea Ciuc.Concursul de recitare "Mihai Eminescu" încheie seria de manifestări care au avut loc cu prilejul Zilei Culturii Române, atât în şcolile din Harghita, indiferent de limba de predare, cât şi în instituţiile de cultură. AGERPRES / (A-AS-autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)