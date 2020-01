Mama Alexandrei Măceșanu este disperată: ”Nu mai avem încredere în nimeni!”

12:20

Grupele principale din cadrul Campionatului European de handbal masculin au ajuns la final! În urma rezultatelor, s-au stabilit meciurile din "careul de ași"! Grupa 1 principală s-a încheiat fără surprize majore. Spania și Croația au remizat în ultima partida din cadrul grupei, scor 22-22. Cele două mari favorite au încheiat astfel pe primele doua poziții […]