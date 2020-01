Moldova şi Ţara Românească, mai separate ca oricând la 161 de ani de la Mica Unire (analiză)

17:10

Un obiectiv concret pentru CFR Călători este ca, până la sfârşitul anului, să existe peste 1.000 de trenuri în parcul activ, iar prioritar este programul de reparaţii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, noul director al CFR Călători, Dan Costescu."Un prim obiectiv concret ar fi ca, la sfârşitul acestui an, să trecem de 1.000 de trenuri în parcul activ, în condiţiile în care acum avem undeva la 850 de trenuri, sub 900. (...) Prioritar este programul de reparaţii, pentru că avem aproape 1.300 de vagoane în parcul inventar, din acestea merg doar 850, şi aici e miza, aici se pot aplica imediat soluţii, şi cu sprijinul industriei reparatoare, să facem ceva în următoarea perioadă. Am dat doar exemplul cu vagoanele, se aplică evident şi locomotivelor, şi parcului de 120 de automotoare", a declarat Dan Costescu.Acesta a susţinut că materialul rulant al CFR Călători trebuie pus rapid pe picioare."Materialul rulant, vagoanele, locomotivele şi automotoarele, acest parc trebuie rapid pus pe picioare, atât ca nivel numeric, pentru că avem situaţia în care, pe anumite rute, există mai multă cerere decât ofertă, până în Ploieşti se merge de exemplu cu coeficient de utilizare de 120-130%, în funcţie de tipul de tren, deci pe scurt ne trebuie mai multe trenuri şi de mai bună calitate", a adăugat directorul CFR Călători.Dan Costescu a subliniat că primul său obiectiv general este poziţionarea diferită a companiei faţă de călători."Înainte de a accepta am avut o discuţie şi cu premierul, şi cu ministrul Transporturilor, despre obiective şi despre resursele de care e nevoie pentru aceste obiective, am primit şi asigurările că acestea vor fi puse la dispoziţie. Despre obiective, am în vedere în primul rând o altă poziţionare a companiei faţă de călător, care este clientul în cazul nostru, în momentul acesta vă spun sincer ca şi om care merge destul des cu trenul sunt nemulţumit de poziţia companiei faţă de călători, este foarte departe şi comunică doar formal, această legătură va trebui strânsă şi vom avea mecanisme concrete de apropiere şi de a face mai clară vocea călătorului şi, exact aşa cum este tendinţa şi în Europa, de a face această voce a călătorului parte din decizia la nivel operaţional în companie", a afirmat Dan Costescu.Noul director al CFR Călători a declarat că doreşte să transforme compania într-una care să reacţioneze mai bine la toate acţiunile care se petrec împotriva ei în mediul de afaceri."Un al treilea obiectiv este remodelarea companiei, mie mi se pare că acum este un mic mare mastodont, care se mişcă destul de greoi şi reacţionează destul de greoi, iar obiectivul meu este să o transform într-o companie mai agilă, care să reacţioneze mai bine şi la piaţă şi la toate acţiunile care se petrec împotriva ei în mediul de afaceri. Asta înseamnă, concret, o realiniere a modului în care se fac reparaţiile, o gândire integrată împreună cu IRLU, cu compania reparatoare, realocate eventual nişte sarcini între ele în aşa fel încât să se scurteze ciclurile de imobilizare a vagoanelor şi să avem, până reuşim să trecem la o cifră suficientă ca număr de vagoane, să le ţinem imobilizate cât mai puţin pe cele pe care le avem", a menţionat Dan Costescu.Directorul CFR Călători a susţinut că nu vor fi daţi afară oameni din companie, deoarece CFR Călători caută cu disperare specialişti."În prezent, mă preocupă să fac această realiniere între obiective şi între activele pe care le am, activele fiind oamenii în primul rând, apoi materialul rulant şi unităţile reparatoare şi celelalte, să le aliniez cu nevoile pieţei. În momentul în care vom avea aceste lucruri, cu siguranţă că vom avea sectoare supradimensionate, unele pe care probabil le avem neacoperite, şi atunci va fi nevoie de o migrare a forţei de muncă dintr-o parte în alta a companiei. Sincer, în situaţia în care ne aflăm şi noi, şi care este cumva o imagine a ceea ce se întâmplă şi în Europa, nu prea suntem în situaţia de a da oameni afară, ci mai degrabă de a căuta cu disperare specialişti care să lucreze şi cu care să ne putem continua activitatea. Obiectivul este să găsesc acei oameni care să vrea şi să poată să lucreze în companie, să rezolve problemele pe care le avem", a afirmat Dan Costescu.Consiliul de Administraţie al CFR Călători l-a numit joi pe Dan Costescu în funcţia de director general al companiei, în locul lui Valentin Dorobanţu. Dan Costescu a fost ministru al Transporturilor în guvernul condus de Dacian Cioloş. AGERPRES/(AS - autori: Oana Tilică, George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)