Asocierea Search Corporation SRL - Egis Romania va realiza studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ

19:10

Cristina Simion (CSA Steaua), aleasă cea mai bună sportivă a anului 2019 la Gala Atletismului Românesc, a apreciat că titlul mondial de alergare montană a încununat un an perfect în cariera ei.''Ca orice sportiv de performanţă, îmi doresc să ajung cât mai sus. Nu mi-am imaginat că voi ajunge cea mai bună atletă, dar mi-am dorit. E satisfacţia muncii depuse, e o zi foarte frumoasă, o zi importantă în viaţa mea. A fost un an perfect din toate punctele de vedere şi cel puţin rezultatul a fost maxim. În general alerg zilnic trei ore dimineaţă, apoi alte două ore după amiază, dar depinde de la o zi la alta. Am început deja pregătirea şi pentru acest an îmi propun şi îmi doresc o medalie la individual, la Mondiale, şi îmi doresc să avem aurul cu echipa, e foarte important'', a declarat Cristina Simion la Gala Atletismului Românesc.Talida Sfârghiu, cea mai bună junioare a anului 2019, a opinat că medalia de argint de la FOTE 2019 i-a dat o mai mare încredere că poate ajunge într-o zi la Mondiale sau la Jocurile Olimpice: ''Este un premiu binevenit, ţinând cont că anul trecut am reuşit locul 2 la Festivalul Olimpic al Tineretului European, ceea ce este un lucru important în viaţa fiecărui sportiv. Acest loc doi înseamnă foarte mult şi pot să spun că îmi dă putere să merg mai departe şi încredere că pot să obţin rezultate mult mai importante, să pot merge la campionate mondiale, la Jocurile Olimpice. Aş vrea să obţin în acest an calificarea la CE de juniori II, care este în Italia, şi de ce nu o medalie sau poate chiar să câştig. La început a fost o probă care nu mi-a plăcut deloc. Când antrenoarea mi-a spus că o să alerg la 1.500 m, am spus nu la început. Prima cursă a fost foarte bună, mi-a plăcut şi a devenit proba mea de suflet''. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOSamuel Bucşa, cel mai bun junior al anului 2019, cu un progres fantastic de la an la an, are ambiţii pe măsură în acest an şi este încrezător că poate obţine chiar şi calificarea la JO 2020 de la Tokyo: ''Mă aşteptam să fiu cel mai bun la juniori anul trecut. Anul 2020 vreau să fie un an de excepţie pentru mine, mai ceva ca 2019. La vârsta mea (19 ani - n.r.) deocamdată nu prea am concurenţă, nimeni nu este capabil să mă bată. Obiectivul meu este o medalie la Tokyo. Am un personal best de 7,95 m, iar baremul la olimpiadă este 8,22 m. Dacă o să mă antrenez mult mai mult, cred că o să reuşesc să fac baremul şi nu doar atât, sper la o medalie. Eu în fiecare an am progresat cu 50 cm, chiar şi cu 80 cm. Modelul meu este Ivan Pedroso (campion olimpic la Sydney 2000), pentru că mi se pare că am aceeaşi tehnică ca el şi cât l-am văzut, eu mă văd pe mine în el. Voi încerca să fac baremul în România, la Piteşti, la finala campionatului de tineret''. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOCorina Ţifrea, antrenorul coordonator al lotului olimpic de atletism, mizează pe calificarea a maxim 12 sportivi pentru Tokyo.''Putem spune că a fost un an mai bun decât 2018, ţinând cont de competiţiile mari, respectiv CE de sală şi CM în aer liber de la Doha, atleţii care au fost în lotul olimpic au reuşit să se poziţioneze pe locuri mai bune în competiţiile majore. Mai mult decât atât, cinci dintre ei au reuşit să-şi facă baremul pentru JO 2020. Baremurile s-au modificat şi sunt mai mari ca în alţi ani, când baremurile de campionate mondiale erau egale cu cele olimpice. Practic, concurenţa e din ce în ce mai mare. La Tokyo, sportivii care concurează în aer liber vor avea o problemă cu căldura mare, umiditatea, adaptarea. Cine va reuşi mai bine să se adapteze şi să se pregătească, va reuşi să obţină performanţe. Noi avem 13 atleţi în lotul olimpic şi sperăm ca încă cinci, cel puţin, sau şapte să se mai califice, asta înseamnă să-şi facă baremul. Practic, dacă Alin Firfirică este sănătos, dar nu numai, ar fi unul dintre pretendenţi la o medalie, dar nu vorbim neapărat de o medalie de aur pentru că este vorba de o probă foarte disputată. De asemenea săritoarele la lungime (Alina Rotaru şi Florentina Iuşco) au o şansă. Măcar să luăm o medalie şi unul-doi clasaţi în primii şase, asta ne dorim''.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)