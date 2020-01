Constanţa: Fostul director al Direcţiei Agricole Boris Parpală, condamnat la peste 5 ani de închisoare cu executare

19:10

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru Hălăucă, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că există o anchetă în desfăşurare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping la echipa Corona Braşov, în urma căreia jucătorul Huba Bors, selecţionat în trecut la echipa naţională a României, a fost suspendat şi că ar fi o mare lovitură pentru hocheiul românesc în condiţiile în care cazul va escalada şi echipa braşoveană va fi exclusă din campionat.Oficialul FRH a precizat că ar fi vorba de aceeaşi procedură interzisă de AMA/WADA, terapia cu laser intravenos."Este o anchetă în desfăşurare, dar până acum a fost descoperit unul singur. E un singur sportiv, Huba Bors, care a declarat el. Este un fundaş despre care auzisem şi noi nişte zvonuri în ceea ce îl priveşte şi din cauza asta nu l-am folosit nici la calificările preolimpice de la Braşov. Este jucător de naţională. Din zvonuri aşa reiese că este vorba de aceeaşi procedură ca la echipă de handbal, dar nu este nimic concret. Eu am fost informat de către cei de la ANAD că jucătorul este suspendat, dar nu mi s-a spus pe ce perioadă pentru că este în cercetări", a declarat Hălăucă pentru AGERPRES.Întrebat dacă echipa Corona Braşov, campioana en titre a României la hochei, riscă să fie exclusă în cazul depistării mai multor sportivi care au folosit această procedură, ca şi în cazul echipei de handbal, Hălăucă a spus: "Sunt nişte legi, în primul rând trebuie să aşteptăm rezultatul anchetei şi după aceea putem discuta despre ceea ce va fi. Eu, repet, din informaţiile pe care le am există vorba doar acest sportiv. E adevărat că doctorul Emilian Măţău, pe care îl aveam şi la echipa naţională, a fost chemat la ANAD, fiind implicat în cazul Corona. Din câte ştiu eu, este chemat pe data de 4 (februarie). Noi nu îl mai folosim la lotul naţional, pentru că era şi doctorul echipei naţionale. Nici mie nu mi-a venit a crede, eu m-am îndreptat către club şi am discutat cu ei, dar la vremea respectivă domnul doctor nu a recunoscut nimic. După care, în decembrie, când a fost un control ANAD, jucătorul s-a adus şi a declarat că a făcut acea procedură. Asta este ceea ce mi s-a comunicat şi mie".Preşedintele federaţiei de hochei afirmă că a discutat cu jucătorii de la Corona Braşov care fac parte din echipa naţională şi că aceştia ar fi negat că ar fi fost supuşi procedurii cu laser intravenos."Ar fi o foarte mare lovitură pentru hocheiul românesc dacă se va ajunge la excluderea echipei, mai ales că acum suntem într-o grupă foarte bună cu echipa naţională şi ne dorim să rămânem în această grupă mondială. La ora actuală în echipa naţională sunt 7 sportivi de la Corona Braşov. S-a discutat cu fiecare jucător în parte şi absolut toţi jucătorii au negat. În decembrie, la turneul de la Braşov am discutat şi eu cu ei şi mi-au confirmat că nu au făcut această procedură. Eu am luat legătura şi cu federaţia internaţională şi bineînţeles că mi-au cerut date concrete. Mi-au spus că din moment ce un jucător este notificat şi îl folosim atunci va fi rău pentru federaţie pentru că se vor anula rezultatele. Noi am anunţat federaţia internaţională de suspendarea lui Huba Bors şi le-am spus că nu îl vom mai folosi de acum înainte", a mai spus Alexandru Hălăucă.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că în cazul de dopaj de la clubul Corona Braşov a apărut, pe lângă secţia de handbal, şi echipa de hochei, fără să facă precizări privind numărul de sportivi depistaţi.Balaj a precizat că la Comisia de Audieri care analizează cazul jucătoarelor de handbal de la Corona Braşov, care au folosit terapia cu laser intravenos, a fost chemat şi medicul echipei de hochei, pentru că această disciplină a apărut în discuţie.La jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, jucătoarele echipei Corona Braşov au fost implicate într-un caz de dopaj după ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasă frecvenţă, interzisă de regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping.Ulterior, Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie.Mai târziu, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos.Clubul Corona Braşov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federaţia Europeană de Handbal (EHF), dar şi din Liga Naţională.Naţionala României va participa în luna martie la turneul preolimpic din Muntenegru, alături de echipa ţării gazdă, de Norvegia şi Coreea de Nord. Bazaliu, Buceschi, Laslo, Bucur, Hosu, Tîrcă sunt componente ale lotului naţional de senioare, Pavicevic este componentă a naţionalei Muntenegrului, Natasa Nolevska joacă la naţionala Macedoniei de Nord, Viktoriya Tymoshenkova e portarul naţionalei Ucrainei, iar Gomes e internaţională braziliană.Corona Braşov este campioana României la hochei pe gheaţă şi participă şi la competiţia regională Erste Liga, alături de formaţii din Ungaria. Corona a terminat prima fază din Erste Liga pe locul al treilea, după SC Miercurea Ciuc şi FTC-Telekom Budapesta.AGERPRES/(A, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)