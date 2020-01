„George Pușcaș, un joc frustrant” » A primit nota 4 în meciul cu Nottingham, iar unii fani vor să-l vadă plecat

19:00

Derek Jeter e unul dintre cei mai populari jucători de baseball all-time. A jucat în perioada 1992-2014, iar din acest an face parte din Baseball Hall of Fame.Performanțele sale din baseball sunt uimitoare: de 14 ori a făcut parte din echipa All Star, are 5 titluri de campion în World Series, a fost MVP World Series în 2000, iar în 1996 a primit titlul „Al Rookie of the year”. De asemenea, a fost căpitanul New York Yankees între 2003 și 2014. ...