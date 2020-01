Handbal feminin: Măgura Cisnădie - Gloria Buzău 22-22, în Liga Naţională

20:10

Florin Florea, preşedintele FR de Atletism, a declarat că România merge la JO 2020 să se bată pentru una-două medalii şi Tokyo este prilejul perfect pentru ca atletismul să câştige o nouă medalie după JO 2008 de la Beijing, când Constantina Diţă a câştigat titlul olimpic la maraton.''În 2020 avem două competiţii frumoase şi grele în acelaşi timp. Este vorba de Internaţionalele României, competiţie înscrisă pentru prima oară în calendarul european, şi Balcaniada de seniori de la Cluj Napoca, la sfârşitul lui iunie, unde pentru prima dată sunt 20 de ţări, inclusiv Austria care a aderat la Balcani. Şi, bineînţeles, Jocurile Olimpice din luna iulie şi CE de seniori din luna august de la Paris sunt evenimentele care ne vor face să stăm cu ochii pe televizoare. Colegii mei, antrenorii, sportivi, suntem toţi pregătiţi să ne batem pentru medalii la JO, ar putea fi un nou succes după 2008 şi ar fi cumva o reînscriere a atletismului în elita mondială. Noi pentru asta mergem acolo. Sunt două şanse, dar nu ştii de unde sare iepurele, avem doi-trei sportivi care pot să facă o surpriză foarte frumoasă şi cu speranţele astea mergem acolo, fără să creăm o presiune inutilă. Mergem cu toţii acolo să încurajăm. Noi mergem pentru o medalie, de bronz. Sunt două şanse: la lungime - Alina Rotaru, dar mai ales Alin Firfirică la disc, dar poate să vină şi Alina Panţuroiu. Sunt lucruri care se pot întâmpla acolo, dar faptul că ne putem gândi la un asemenea obiectiv înseamnă foarte mult şi să vedem dacă avem şi şansă să le obţinem'', a declarat Florin Florea.Şeful FRA a adăugat că ar dori ca Alin Firfirică să poarte drapelul României la festivitatea de deschidere a JO 2020, dar ultimul cuvânt al trebui să-l aibă sportivii calificaţi la Tokyo: ''Mi-ar plăcea ca Alin Firfirică să ducă drapelul României, dar cei din COSR şi sportivii calificaţi ar trebui să-şi aleagă portdrapelul, pentru că aşa e normal. Reprezintă momentul acestei generaţii şi ar trebui făcut de cei care participă''.Florin Florea speră că, deşi bugetul este mai mic ca anul trecut, MTS va suplimenta fondurile în cazul în care federaţia va reuşi să califice mai mulţi sportivi la JO decât a preconizat iniţial: ''Este un buget mai mic, asta e realitatea. Avem nevoie de cât mai mulţi bani, dar din discuţiile cu ministrul, undeva la vară se va relua din nou analiza şi se va veni în zona unde sunt necesari mai mulţi bani, gen organizare de competiţii, sportivi mai mulţi decât am preconizat să se califice. Există şanse să fie un buget mai bun, dar azi tehnic e un buget mai mic, dar datoria noastră e să ne organizăm şi să mergem înainte''Ionuţ Găliţeanu, antrenorul campioanei mondiale de alergare montană, Cristina Simion, şi cel mai bun tehnician la senioare din 2019, a mărturisit că succesul elevei sale a venit ca o mare surpriză: ''În momentul în care am început pregătirea, sub nicio formă nu ne gândeam la acest rezultat. Dar pe parcursul pregătirii specifice, după ce am analizat unii parametri ai sportivei, mi-am dat seama că putem ajunge sus. Dar sub nicio formă nu credeam că vom ajunge la titlul mondial. Noi speram o clasare pe locurile 1-8. La alergarea montană sunt foarte mulţi factori care influenţează un rezultat bun. Cel mai dificil ar fi stăpânirea de sine. Ai cam 3-4 ore de alergare şi dacă nu ştii să îţi dozezi efortul, dacă nu ştii să ataci în momentul potrivit, atunci e clar că va ieşi un rezultat rău. În 2020, încercăm să confirmăm că suntem acolo, în topul mondial şi în primul rând să fim sănătoşi, ăsta e principalul obiectiv. Noi vrem la Mondiale o medalie la individual şi cu echipa, pentru asta ne pregătim tot anul. Vom pleca acum într-un stagiu de pregătire într-o zonă mai caldă, în Portugalia, şi asta vizăm în acest an, o medalie''. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)