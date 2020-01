Armata a pierdut procesul pentru avere cu fiica & ”văduva” generalului care a schimbat soarta Revoluției din ’89!

17:50

Telekom Romania a anunţat, joi, că este nevoită să modifice condiţiile de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi să majoreze o parte din tarifele serviciilor de comunicaţii din portofoliul său. ”În contextul creşterii costurilor legate de furnizarea serviciilor de comunicaţii, precum şi pentru a asigura în continuare viabilitatea economică, compania Telekom Romania este nevoită […] The post Telekom Romania majorează preţurile serviciilor începând cu 1 martie appeared first on Cancan.ro.