Vizită "istorică" a unor responsabili musulmani la Auschwitz

Poeta, romanciera şi traducătoarea Nora Iuga, invitată joi seară la Cafeneaua critică, a anunţat că lucrează la o nouă carte, un bildungsroman, care se va numi "Hipodrom"."În primul rând să ştiţi că nu este vorba de un roman. Şi nici începutul nu e neapărat proză. Mi-am propus de foarte multă vreme să scriu o carte pe care să o dedic oraşului care m-a format mult mai mult decât cel în care m-am născut. Eu sunt născută în Bucureşti, deci sunt bucureşteancă get-beget, încă de la bunici, dar trebuie să vă spun că oraşul în care mi-am trăit cele mai importante etape din viaţa mea este Sibiul. Şi nu Sibiul, ci Hermannstadtul este oraşul meu iubit", a mărturisit autoarea, care a fost aniversată la împlinirea a 89 de ani.Ea a spus că "Hipodrom" e prima sa carte "gândită"."E prima mea carte lucrată. Din cauza asta mi-e teamă că s-ar putea să nu fie primită cu acelaşi entuziasm cu care au fost primite celelalte cărţi. Trebuie să vă spun că nu numai în poezie eu scriu la dictat. Eu nu pot să scriu decât sub imperiul inspiraţiei şi nu ştiu niciodată dinainte ce vreau să scriu. Vă rog să mă credeţi, e un adevărat miracol. Şi sunt fericită că sunt construită în felul acesta. Dar eu nu pot să-mi construiesc cărţile. Eu nu prea ştiu să scriu o carte construită. Ştiam doar atâta, că mi-am propus să scriu o carte despre Sibiu. Dar după ce am început să o scriu şi am dus-o până la capăt şi acum o recitesc să îi fac o corectură, îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri unde trebuie să lucrez. Şi îmi vin mereu alte idei şi aproape că o rescriu", a spus scriitoarea.Romanul este alcătuit din trei părţi."Prima parte este 'Startul', când cai sunt înşiraţi acolo în coloană, se aude împuşcătura şi caii o pornesc în cursa aceea teribilă. 'Startul' este când aveam 10 ani şi am învăţat la mânăstirea de maici catolice, la 'ursuline'. Ei, după trei ani de 'ursuline', sau patru, am venit înapoi în Bucureşti, că trebuia să intru şi eu la o şcoală ca lumea, că ăla era un gimnaziu, de fapt. A doua parte este 'Cursa' propriu-zisă, când eu, la 20 de ani, am fost repartizată în învăţământ şi am terminat facultatea. Această parte e cu problemele vârstei, cu bărbaţi, cu iubiri... Cred că este cea mai incitantă şi atrăgătoare, fiindcă e mai multă acţiune", a declarat Iuga pentru AGERPRES.Despre ultima parte, intitulată "Potoul", "când caii ajung la start, se termină cursa", ea a mărturisit că o întruchipează la vârsta senectuţii."Şi acolo, eroina romanului sunt eu cea de-acum. Dar exagerez foarte mult. Adică prezint o babă de 90 de ani, care nu mai stă bine cu mintea... uită, încurcă, confundă... Şi e foarte ciudată partea asta, că eu mă duc, îmi târguiesc, îmi fac de mâncare, în cartierul meu Titan. Şi vecinii, beţivii cu sticlele de bere, care mă iau peste picior... Eu vorbind cu frunzele, cu merele, adunând melci, să nu-i calci. Sunt ticuri de bătrâni, dar mereu sunt ecouri din Sibiu", a mai spus scriitoarea. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)